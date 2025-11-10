Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bedroht Reisende mit Spray und Feuerzeug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Für Aufregung auf einem Bahnsteig des Erfurter Hauptbahnhofes sorgte am Sonntagmittag ein Mann, der mit einer Haarspraydose und Feuerzeug mehrere Reisende bedrohte. Er entzündete das austretende Aerosol und zielte in Richtung verschiedener Gesichter.

Der Mann wurde durch Sicherheitspersonal fixiert. Bundespolizisten fesselten den Täter und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde er nach weiteren gefährlichen Gegenständen durchsucht. Die von ihm bereits genutzten Tatmittel wurden ihm abgenommen. Zeugen und Betroffene wurden zum Sachverhalt befragt. Äußerliche Schäden trug niemand davon.

Die Sichtung der Videoaufnahmen des Erfurter Hauptbahnhofes bestätigte das strafrechtliche Handeln des Mannes aus Burkina Faso. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen dem Versuch der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt des gestrigen Sonntages war der Mann wegen einer unterschlagenen Geldbörse polizeilich in Erscheinung getreten. Dabei wurden die Bundespolizisten auch auf eine Aufenthaltsermittlung gegen den Mann aufmerksam. Die sächsischen Behörden suchten nach ihm, weil er in einem anderen Strafverfahren gegen richterliche Auflagen verstoßen hatte.

