Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann entkleidet sich in Regionalbahn

Wünschendorf (ots)

Mit einem auffälligen Mitreisenden mussten Gäste einer Regionalbahn zwischen Greiz und Gera am Montagnachmittag Vorlieb nehmen.

Bei der Fahrscheinkontrolle wollte ein Mann sein Ticket nicht vorzeigen. Daraufhin sollte er den Zug verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Stattdessen entkleidete er seinen Oberkörper und begann den Triebfahrzeugführer mit Worten und Gesten zu bedrohen. Darüber hinaus warf er einen Zigarettenstummel auf Mitreisende.

Am Bahnhof Wünschendorf mussten Bundespolizisten den Fahrtausschluss des Deutschen durchsetzen. Gegen den 65-Jährigen wird wegen der ticketlosen Fahrt, Bedrohung und Belästigung der Allgemeinheit ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell