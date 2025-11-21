Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Gegenstand während der Fahrt aus dem Fenster geworfen
Neuwied (ots)
Am 21.11.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug die B 256 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Zwischen den Ortschaften Oberbieber und Melsbach warf der Beifahrer des Fahrzeuges während der Fahrt einen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser zerschellte auf der Fahrbahn. Durch die umherfliegenden Splitter wurde das dahinter befindliche Fahrzeug beschädigt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
