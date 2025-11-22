Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Bismarckturm Altenkirchen - Wanderwegweiser (Holzschild) beschädigt

Altenkirchen (ots)

Vom 20.11.2025, 14:00 Uhr, bis zum 21.11.2025, 14:25 Uhr, ereignete sich in der Bergstraße in Altenkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bergstraße. Im Bereich des Bismarckturms befindet sich eine geschotterte Parkfläche. Das Fahrzeug kollidierte, vermutlich beim Rangieren auf der Parkfläche, mit einem Holzschild (Wegweiser für Wanderwege). Das Schild wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer: 02681 9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

