PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung in der Saarstraße

Trier (ots)

Am Donnerstag den 06.11.2025 gegen etwa 11 Uhr kam es in Trier in der Saarstraße, Höhe der Bäckerei Heckmann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer dem anderen auf die Brust und packte diesen am Kragen.

Die Polizei bittet daher um Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 0651-983-44251 oder der zuständigen PW Innenstadt, Salvianstraße 9 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt

Telefon: 0651-98344251
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 23:28

    POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Zemmer, L46 (ots) - Am Mittag des Sonntags, 09.11.2025, kam es auf der L46 in der Gemarkung Zemmer zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein PKW unweit des Gasthof "Rothaus" auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW konnte noch ein Ausweichmanöver einleiten, den Zusammenstoß der Fahrzeuge jedoch nicht verhindern. Ein Fahrzeuginsasse, der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 16:03

    POL-PDTR: Schwan mit Pfeilen schwer verletzt - Polizei Trier bittet um Hinweise

    Trier (ots) - Am Sonntagvormittag, 09.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Trier ein verletzter Schwan am Moselufer in der Nähe des Schloss Monaise mitgeteilt. Das Tier wurde durch einen derzeit noch unbekannten Täter offenbar mit Pfeilen und Bolzen beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Wasserschutzpolizei Trier hat Ermittlungen wegen des Verdachts der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren