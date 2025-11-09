PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwan mit Pfeilen schwer verletzt - Polizei Trier bittet um Hinweise

Trier (ots)

Am Sonntagvormittag, 09.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Trier ein verletzter Schwan am Moselufer in der Nähe des Schloss Monaise mitgeteilt. Das Tier wurde durch einen derzeit noch unbekannten Täter offenbar mit Pfeilen und Bolzen beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Wasserschutzpolizei Trier hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Trier oder der Polizeiinspektion Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizei Trier
Telefonnummer: 0651 938190

Polizeiinspektion Trier
Telefonnummer: 0651 983 44150

