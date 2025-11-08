PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug

Baumholder, Kennedyallee (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 07.11.2025 gegen 18:00 Uhr sowie Samstag, 08.11.2025 gegen 12:15 Uhr wurde ein in der Kennedyallee Baumholder geparktes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Täter trat hierbei offensichtlich mutwillig gegen den Aussenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der auf der fahrbahnabgewandten Seite beschädigte Aussenspiegel lag noch im Umfeld des PKW. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertusstrasse 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 10:03

    POL-PDTR: Diebstahl von Baumaterialien

    Berschweiler bei Baumholder (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 06.11.25, 17:30 Uhr, bis Freitag, 07.11.2025, 07:00, wurde eine Firma in Berschweiler Ziel eines Diebstahls. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu dem frei zugänglichen Baustellengelände eines zukünftigen Photovoltaikfeldes in der Nähe zur L348 und entwendeten diverse Baumaterialien. Aufgrund der Menge und der Größe der ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 03:55

    POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

    Trier, L144 in Höhe Ortslage Filsch (ots) - Am 08.11.2025 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L144 in Höhe der Ortslage Trier-Filsch. Hierbei befuhr ein 17- jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die L144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:27

    POL-PDTR: Busfahrer kollabiert am Steuer - Fahrgast greift ein

    Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 06. November 2025 gegen 16.20 Uhr hat ein 34jähriger Fahrgast eines Linienbusses durch schnelles und beherztes Eingreifen womöglich sich selbst und sechs weitere Fahrgäste vor dramatischen Folgen bewahrt. Auf der Fahrt in Richtung Trier hatte der 64jährige Fahrer eines Linienbusses auf der B51 in Höhe Trierweiler ohne ersichtlichen Grund kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren