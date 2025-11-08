Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug

Baumholder, Kennedyallee (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 07.11.2025 gegen 18:00 Uhr sowie Samstag, 08.11.2025 gegen 12:15 Uhr wurde ein in der Kennedyallee Baumholder geparktes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Täter trat hierbei offensichtlich mutwillig gegen den Aussenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der auf der fahrbahnabgewandten Seite beschädigte Aussenspiegel lag noch im Umfeld des PKW. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.

