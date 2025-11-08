Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Trier, L144 in Höhe Ortslage Filsch (ots)

Am 08.11.2025 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L144 in Höhe der Ortslage Trier-Filsch. Hierbei befuhr ein 17- jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die L144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die L144 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt.

Im Einsatz befanden sich:

Berufsfeuerwehr Trier mit technischer Hilfeleistung, Notarzt und 2 Rettungswagen, Polizeiinspektion Trier mit 3 Streifen, Fuhrpark Stadtraum Trier, Gutachter, Notfallseelsorge

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell