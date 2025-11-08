PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Trier, L144 in Höhe Ortslage Filsch (ots)

Am 08.11.2025 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L144 in Höhe der Ortslage Trier-Filsch. Hierbei befuhr ein 17- jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die L144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die L144 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt.

Im Einsatz befanden sich:

Berufsfeuerwehr Trier mit technischer Hilfeleistung, Notarzt und 2 Rettungswagen, Polizeiinspektion Trier mit 3 Streifen, Fuhrpark Stadtraum Trier, Gutachter, Notfallseelsorge

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Ansprechpartner: PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:27

    POL-PDTR: Busfahrer kollabiert am Steuer - Fahrgast greift ein

    Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 06. November 2025 gegen 16.20 Uhr hat ein 34jähriger Fahrgast eines Linienbusses durch schnelles und beherztes Eingreifen womöglich sich selbst und sechs weitere Fahrgäste vor dramatischen Folgen bewahrt. Auf der Fahrt in Richtung Trier hatte der 64jährige Fahrer eines Linienbusses auf der B51 in Höhe Trierweiler ohne ersichtlichen Grund kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:29

    POL-PDTR: Polizeieinsatz Eurener Straße

    Trier (ots) - Trier, 06.11.2025 - Am gestrigen Morgen, den 6. November, kam es gegen 8:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Eurener Straße in Trier. Die Polizei Trier wurde zur Unterstützung einer Maßnahme eines Gerichtsvollziehers hinzugezogen. Da die betroffene Bewohnerin trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht öffnete, wurde diese geöffnet. Beim Erblicken der Einsatzkräfte ergriff sie ein auf dem ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:57

    POL-PDTR: Korrekturmeldung Telefonnr. - Fahndung OT Algenrodt

    Idar-Oberstein (ots) - Bei Hinweisen bittet die Polizei Idar-Oberstein um Mitteilung unter 06781-5610. Rückfragen bitte an: Einheitliche Kontaktadresse: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein Telefon: 06781/561-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren