Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baumaterialien

Berschweiler bei Baumholder (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 06.11.25, 17:30 Uhr, bis Freitag, 07.11.2025, 07:00, wurde eine Firma in Berschweiler Ziel eines Diebstahls. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu dem frei zugänglichen Baustellengelände eines zukünftigen Photovoltaikfeldes in der Nähe zur L348 und entwendeten diverse Baumaterialien. Aufgrund der Menge und der Größe der entwendeten Gegenstände muss davon ausgegangen werden, dass diese mittels schwerem Gerät (LKW o.ä.) abtransportiert wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Materialien von etwa 10.000 Euro gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Baumholder zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

PI Baumholder
Telefon: 06783 9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

