PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zemmer, L46 (ots)

Am Mittag des Freitag, 09.11.2025 kam es auf der L46 in der Gemarkung Zemmer zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein PKW unweit des Gasthof "Rothaus" auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW konnte noch ein Ausweichmanöver einleiten, den Zusammenstoß der Fahrzeuge jedoch nicht verhindern. Ein Fahrzeuginsasse, der sich als Mitfahrer im verursachenden PKW befand, verletzte sich leicht und wurde durch einen vor Ort erschienen Rettungswagen versorgt.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigten, dass der verursachende Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der verursachende Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen diversen Verkehrsstraftaten stellen.

Während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit musste die L46 zeitweise komplett gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 16:03

    POL-PDTR: Schwan mit Pfeilen schwer verletzt - Polizei Trier bittet um Hinweise

    Trier (ots) - Am Sonntagvormittag, 09.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Trier ein verletzter Schwan am Moselufer in der Nähe des Schloss Monaise mitgeteilt. Das Tier wurde durch einen derzeit noch unbekannten Täter offenbar mit Pfeilen und Bolzen beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Wasserschutzpolizei Trier hat Ermittlungen wegen des Verdachts der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:31

    POL-PDTR: parkendes Fahrzeug bei Unfallflucht beschädigt

    Grimburg (ots) - Am Samstag, den 08.11.25, gegen 16.00 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen weißen PKW der Marke Daimler, Typ A 200, unbeschädigt in Grimburg, im dortigen Lerchenweg, an einer Verkehrsinsel. Abends fuhr er nach Hause und stellte den PKW in ein Carport. Am Sonntag, den 09.11.25 bemerkte er einen nicht unerheblichen Unfallschaden an der rechten Fzg-Front. Der Geschädigte geht davon aus, dass sich der ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 13:39

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug

    Baumholder, Kennedyallee (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 07.11.2025 gegen 18:00 Uhr sowie Samstag, 08.11.2025 gegen 12:15 Uhr wurde ein in der Kennedyallee Baumholder geparktes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Täter trat hierbei offensichtlich mutwillig gegen den Aussenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der auf der fahrbahnabgewandten Seite beschädigte Aussenspiegel lag noch im Umfeld des PKW. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren