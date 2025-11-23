Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Imbiss

Neustadt (Wied) OT Fernthal (ots)

In der Zeit vom 21.11.2025, 18 Uhr bis 22.11.2025, 13 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Imbiss "Pausenecke" im Industriegebiet Fernthal. Hierbei hebelten die bislang unbekannten Täter ein seitlich am Objekt gelegenes Fenster auf und entwendeten Lebensmittel und Wechselgeld. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

