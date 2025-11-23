Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Kirchengebäude

St. Katharinen (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.-22.11.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Pfarrhaus an der Josef-Hüngsberg-Straße in St. Katharinen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Objekt und brachen dort mit roher Gewalt mehrere Türen auf. Sie entwendeten hierbei einen geringen Bargeldbetrag.

Bereits in der Zeit vom 18.-19.11.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Kirche in der Michaelstraße in Vettelschoß. Hier versuchten die Täter das Türschloss zu öffnen, scheiterten jedoch.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell