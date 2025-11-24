Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Kraftstoff
Oberdreis OT Lautzert (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 20.11.2025, 08.00 Uhr, bis Samstag, 22.11.2025, 16.30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße im Oberdreiser Ortsteil Lautzert zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus einer Lagerhalle mehrere Kanister mit Dieselkraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell