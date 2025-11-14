Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Donnerstagabend (13.11.2025) in der Jahnstraße ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 31-Jährige war gegen 18.30 Uhr Richtung Ruhbank unterwegs. An der Einmündung Frauenkopfstraße fuhr er offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter Missachtung des Rotlichts nach links und stieß beim Kreuzen der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Audi einer 65 Jahre alten Frau zusammen. Anschließend verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kam erst im Gleisbereich zum Stehen. Die 65-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Da der Verdacht bestand, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

