Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten entdeckten den jungen Mann auf seinem Roller der Marke Aprila gegen 18.15 Uhr und wollten ihn in der Mönchsbergstraße kontrollieren. Anstatt anzuhalten soll der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hohenloher Straße davongefahren sein. Kurze Zeit später wendete er und fuhr erneut in die Mönchsbergstraße, wo er auf Höhe der Hausnummer 27 gegen eine Hauswand stieß und stürzte. Während seiner Flucht soll der Tatverdächtige ohne Licht und auf Gehwegen gefahren sein. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Da außerdem der Verdacht bestand, er könnte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 19-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell