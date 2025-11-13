PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten entdeckten den jungen Mann auf seinem Roller der Marke Aprila gegen 18.15 Uhr und wollten ihn in der Mönchsbergstraße kontrollieren. Anstatt anzuhalten soll der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hohenloher Straße davongefahren sein. Kurze Zeit später wendete er und fuhr erneut in die Mönchsbergstraße, wo er auf Höhe der Hausnummer 27 gegen eine Hauswand stieß und stürzte. Während seiner Flucht soll der Tatverdächtige ohne Licht und auf Gehwegen gefahren sein. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Da außerdem der Verdacht bestand, er könnte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 19-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:56

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind im Laufe des Mittwochs (12.11.2025) in Wohnungen an der Kurt-Schumacher-Straße und am Holteiweg eingebrochen. Am Holteiweg hebelten die Täter zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Täter stahlen Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Beim ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:33

    POL-S: 32-Jährigen bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der einen 32 Jahre alten Mitarbeiter der SSB bedroht haben soll. Der 32-jährige Mitarbeiter befand sich gegen 20.50 Uhr an einem Treppenabgang, als er auf den 28-Jährigen traf. Dieser sprach den 32-Jährigen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:21

    POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-West (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (12.11.2025) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 26 Jahre alte Frau belästigt haben soll. Der Mann soll gegen 17.40 Uhr in der Schloßstraße an der jungen Frau vorbeigerannt und ihr an den Hintern gefasst haben. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verfolgten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren