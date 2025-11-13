Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Mittwochs (12.11.2025) in Wohnungen an der Kurt-Schumacher-Straße und am Holteiweg eingebrochen. Am Holteiweg hebelten die Täter zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Täter stahlen Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße einzubrechen, scheiterten die Täter. Ein Zeuge traf gegen 17.50 Uhr auf die Unbekannten, woraufhin sie flüchteten. Sie waren zirka 20 bis 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter trug zudem eine schwarze Schildmütze, ein anderer hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Bei einer weiteren Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße hebelten die Täter zwischen 07.10 Uhr und 19.30 Uhr eine Balkontür eines Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

