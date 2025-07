Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Während der Fahrt Vorderreifen geplatzt

Stadtilm, Ortsverbindungsstraße Griesheim Richtung Niederwillingen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 26.07.2025 gegen 09:30 Uhr fuhr ein 71-jähriger Skodafahrer die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Griesheim kommend in Richtung Niederwillingen entlang, als in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen der linke, vordere Reifen platzte. Der Skodafahrer kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch Buschwerk und landete schließlich auf einem neben der Fahrbahn befindlichen Feld. Hierdurch wurden mehrere Bäume, Buschwerk und ein Leitpfosten beschädigt. Am Skoda entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR. Der 71-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur Versorgung in das Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

(sg)

