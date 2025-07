LPI-GTH: Pedelec entwendet - Zeugen gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Eine Rauchentwicklung löste am Samstagabend in der Burgstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Vor Ort eingetroffen konnten die Einsatzkräfte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Eine 81-jährige Bewohnerin hatte lediglich ihr Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Nachdem die Frau medizinisch untersucht worden war, konnte sie ihre Wohnung wieder beziehen. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

