LPI-GTH: Essen angebrannt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 29-Jähriger verstieß am Freitagabend um 21:20 Uhr gegen das Straßenverkehrsgesetz, indem er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend einen E-Scooter fuhr. Nachdem der Mann von einer Polizeistreife in der August-Creutzburg-Straße gestoppt wurde, verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin in einem Krankenhaus Blut entnommen, ferner wurde ...

