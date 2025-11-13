Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 32-Jährigen bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der einen 32 Jahre alten Mitarbeiter der SSB bedroht haben soll. Der 32-jährige Mitarbeiter befand sich gegen 20.50 Uhr an einem Treppenabgang, als er auf den 28-Jährigen traf. Dieser sprach den 32-Jährigen an und fragte nach Gutscheinen für Tickets. Als der SSB-Mitarbeiter dies verneinte und sich entfernte, drohte der 28-Jährige damit ihn auszurauben und anschließend abzustechen. Der Mitarbeiter konnte Sicherheitskräfte der SSB antreffen, woraufhin diese den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

