Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 32-Jährigen bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der einen 32 Jahre alten Mitarbeiter der SSB bedroht haben soll. Der 32-jährige Mitarbeiter befand sich gegen 20.50 Uhr an einem Treppenabgang, als er auf den 28-Jährigen traf. Dieser sprach den 32-Jährigen an und fragte nach Gutscheinen für Tickets. Als der SSB-Mitarbeiter dies verneinte und sich entfernte, drohte der 28-Jährige damit ihn auszurauben und anschließend abzustechen. Der Mitarbeiter konnte Sicherheitskräfte der SSB antreffen, woraufhin diese den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

