POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Beim Einkaufen bestohlen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (11.11.2025) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Discounter am Krötenweg die Geldbörse einer 70 Jahre alten Kundin gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 10.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Frau aus ihrer Handtasche nahm. Die Handtasche hing zu diesem Zeitpunkt am Einkaufswagen. Der Detektiv sprach den 50-Jährigen an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Diese stellten fest, dass gegen den Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ein Haftbefehl in anderer Sache bestand. Er wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

