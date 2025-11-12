Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (11.11.2025) einen Motorroller auf einem Feldweg hinter der Schmollerstraße angezündet. Ein 49-jähriger Spaziergänger bemerkte gegen 18.10 Uhr, wie zwei männliche Personen auf den Roller einschlugen und dieser daraufhin Feuer fing und ausbrannte. Die bislang unbekannten Täter flüchteten auf einem Motorroller über die Schmollerstraße und bedrohten den 49 Jahre alten Zeugen vorher noch mit einer Axt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es entstand Totalschaden am Roller und lediglich ein geringer Flurschaden an den angrenzenden Grundstücken. Die Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Sie trugen dunkle Kleidung und schwarze Helme. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell