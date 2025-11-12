PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (11.11.2025) einen Motorroller auf einem Feldweg hinter der Schmollerstraße angezündet. Ein 49-jähriger Spaziergänger bemerkte gegen 18.10 Uhr, wie zwei männliche Personen auf den Roller einschlugen und dieser daraufhin Feuer fing und ausbrannte. Die bislang unbekannten Täter flüchteten auf einem Motorroller über die Schmollerstraße und bedrohten den 49 Jahre alten Zeugen vorher noch mit einer Axt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es entstand Totalschaden am Roller und lediglich ein geringer Flurschaden an den angrenzenden Grundstücken. Die Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Sie trugen dunkle Kleidung und schwarze Helme. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:35

    POL-S: Getränkemarkt ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag (11.11.2025) einen Getränkemarkt an der Rotenbergstraße überfallen. Der Täter betrat den Laden gegen 11.50 Uhr und forderte von der 51 Jahre alten Kassiererin die Herausgabe der Kasse. Offenbar untermauerte er seine Forderung mit einem Messer, das er in Richtung der Frau streckte. Die 51-Jährige händigte ihm die Kasse aus, woraufhin der Unbekannte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:27

    POL-S: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (11.11.2025) an der Tübinger Straße, am Charlottenplatz und in der Königstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Das besondere Augenmerk der Kontrolle lag hier auf Beeinträchtigungen und der Verkehrstüchtigkeit von E-Scooter-Fahrern, die Regeltreue bei der Benutzung von Elektrokleinstfahrzeugen und der Aufklärung über richtiges Verhalten und mögliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren