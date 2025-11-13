Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (12.11.2025) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 26 Jahre alte Frau belästigt haben soll. Der Mann soll gegen 17.40 Uhr in der Schloßstraße an der jungen Frau vorbeigerannt und ihr an den Hintern gefasst haben. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verfolgten den mutmaßlich unter Alkohol und Drogen stehenden Tatverdächtigen und übergaben ihn alarmierten Beamten, die ihn vorläufig festnahmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

