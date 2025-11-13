PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (12.11.2025) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 26 Jahre alte Frau belästigt haben soll. Der Mann soll gegen 17.40 Uhr in der Schloßstraße an der jungen Frau vorbeigerannt und ihr an den Hintern gefasst haben. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verfolgten den mutmaßlich unter Alkohol und Drogen stehenden Tatverdächtigen und übergaben ihn alarmierten Beamten, die ihn vorläufig festnahmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 21:42

    POL-S: Frontalzusammenstoß - Eine Verletzte

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch (12.11.2025) hat sich eine Frau Verletzungen zugezogen. Eine 73-jährige Fahrerin eines Volkswagens fuhr gegen 17.40 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel eines 59-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:10

    POL-S: Motorroller in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Dienstagabend (11.11.2025) einen Motorroller auf einem Feldweg hinter der Schmollerstraße angezündet. Ein 49-jähriger Spaziergänger bemerkte gegen 18.10 Uhr, wie zwei männliche Personen auf den Roller einschlugen und dieser daraufhin Feuer fing und ausbrannte. Die bislang unbekannten Täter flüchteten auf einem Motorroller über die Schmollerstraße und bedrohten ...

    mehr
