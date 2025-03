LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon in der Erfurter Altstadt ein. Dabei entwendete er mehrere Hundert Euro Bargeld sowie diverses Friseurwerkzeug. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

