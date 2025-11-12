PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Eine Verletzte

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch (12.11.2025) hat sich eine Frau Verletzungen zugezogen. Eine 73-jährige Fahrerin eines Volkswagens fuhr gegen 17.40 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel eines 59-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 55.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:10

    POL-S: Motorroller in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Dienstagabend (11.11.2025) einen Motorroller auf einem Feldweg hinter der Schmollerstraße angezündet. Ein 49-jähriger Spaziergänger bemerkte gegen 18.10 Uhr, wie zwei männliche Personen auf den Roller einschlugen und dieser daraufhin Feuer fing und ausbrannte. Die bislang unbekannten Täter flüchteten auf einem Motorroller über die Schmollerstraße und bedrohten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren