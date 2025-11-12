Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Eine Verletzte

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch (12.11.2025) hat sich eine Frau Verletzungen zugezogen. Eine 73-jährige Fahrerin eines Volkswagens fuhr gegen 17.40 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel eines 59-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 55.000 Euro.

