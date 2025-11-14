PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: StA Heilbronn und PPen Stuttgart und Ludwigsburg: Ermittlungen nach Erkenntnissen aus der SoKo Frost: Drei Haftbefehle erlassen, Ermittlungsverfahren auch gegen Bedienstete der StA Stuttgart

Ludwigsburg (ots)

Unter folgendem Link finden Sie eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und den Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158243

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heilbronn
Pressestelle
Telefon: 07131 / 6436114
E-Mail: pressestelle@staheilbronn.justiz.bwl.de

  • 13.11.2025 – 13:59

    POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten entdeckten den jungen Mann auf seinem Roller der Marke Aprila gegen 18.15 Uhr und wollten ihn in der Mönchsbergstraße kontrollieren. Anstatt anzuhalten soll der ...

  • 13.11.2025 – 11:56

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind im Laufe des Mittwochs (12.11.2025) in Wohnungen an der Kurt-Schumacher-Straße und am Holteiweg eingebrochen. Am Holteiweg hebelten die Täter zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Täter stahlen Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Beim ...

  • 13.11.2025 – 11:33

    POL-S: 32-Jährigen bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.11.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der einen 32 Jahre alten Mitarbeiter der SSB bedroht haben soll. Der 32-jährige Mitarbeiter befand sich gegen 20.50 Uhr an einem Treppenabgang, als er auf den 28-Jährigen traf. Dieser sprach den 32-Jährigen ...

