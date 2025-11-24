Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fallrohren an Kirchengebäude

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete rund 1,5 Dutzend Meter Kupferfallrohre von der Außenfassade der evangelischen Kirchengemeinde am Kirchplatz. Die Tat ereignete sich wahrscheinlich im Zeitraum vom 20.11., 16 Uhr, bist 21.11.2025, 11:00 Uhr.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell