Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle deckt fehlende Fahrerlaubnis auf

Daaden (ots)

Am 23.11.2025 führte eine Streife der PI Betzdorf gegen 12:15 Uhr in der Betzdorfer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Saab mit ungarischer Zulassung durch. Dessen 35-jähriger Fahrzeugführer konnte auf Nachfrage keinen Führerschein aushändigen. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dem Beschuldigten ungarischen Staatsbürger nach einem Verkehrsdelikt in seinem Heimatland die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Entsprechend wurde ihm auch hier die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell