Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Bad Kreuznach unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Ringstraße aus Richtung Rheingrafenstraße in Richtung Alzeyer Straße. An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW. Der 79-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde durch eine andere Polizeidirektion aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell