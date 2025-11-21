PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Bad Kreuznach unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Ringstraße aus Richtung Rheingrafenstraße in Richtung Alzeyer Straße. An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW. Der 79-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde durch eine andere Polizeidirektion aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 13:04

    POL-PDKH: Wohnungseinbrüche im Landkreis Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Vom 19. bis zum 20.11.2025 wurden der Polizei Kirn und Bad Kreuznach insgesamt 4 Wohnungseinbrüche gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, 19.11.2025, ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses in Bad Sobernheim im Leinenborner Weg auf. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchwühlt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:59

    POL-PDKH: Verkehrskontrolle zu Thematik Ablenkung im Straßenverkehr

    Bad Kreuznach (ots) - Am 20.11.2025 richteten Kräfte der Polizei Bad Kreuznach auf dem Mitfahrerparkplatz an der B41 bei Bad Kreuznach eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt "Ablenkung durch Handynutzung am Steuer" ein. Ziel der Maßnahme war es, die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer auf die damit einhergehende Gefahr im Straßenverkehr zu lenken und Verstöße ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 06:38

    POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 12.09 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer den Mittleren Flurweg aus Richtung Lessingstraße in Fahrtrichtung Bühler Weg. Plötzlich lief hinter einem geparkten PKW ein 7-jähriger Junge auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr, laut Aussagen einer unbeteiligten Zeugin, dem Jungen über den linken Fuß. Der Junge wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren