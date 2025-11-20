Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind
Bad Kreuznach (ots)
Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 12.09 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer den Mittleren Flurweg aus Richtung Lessingstraße in Fahrtrichtung Bühler Weg. Plötzlich lief hinter einem geparkten PKW ein 7-jähriger Junge auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr, laut Aussagen einer unbeteiligten Zeugin, dem Jungen über den linken Fuß. Der Junge wurde leichtverletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
