POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Spabrücken (ots) - Am Morgen des 14.11.2025 ging bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach die Meldung über einen Wohnungseinbruch in der Gemeinde Spabrücken ein. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 13. auf den 14.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Huberstraße ein. Im Zeitraum zwischen 01:30 bis 03:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher unberechtigt Zutritt zu der Wohnung und erbeuteten zwei ...

