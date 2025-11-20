PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 12.09 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer den Mittleren Flurweg aus Richtung Lessingstraße in Fahrtrichtung Bühler Weg. Plötzlich lief hinter einem geparkten PKW ein 7-jähriger Junge auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr, laut Aussagen einer unbeteiligten Zeugin, dem Jungen über den linken Fuß. Der Junge wurde leichtverletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

