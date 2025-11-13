Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach, Roxheim und Gutenberg

Raum Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein versuchter Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einer Haustür, sowie an einem Fenster und einer Terrassentür mit dem Ziel in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ledderhoser Weg" einzudringen. Zudem wurde versucht ein Fensterglas zu zertrümmern, um auf diesem Weg in das Gebäude zu gelangen. Die angegangenen Türen und Fenster hielten den Gewalteinwirkungen stand, so dass es zu keiner Entwendung von Diebesgut kam. Die Tatzeit kann aufgrund von Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 12.11.2025, 16:45 - 22:05 Uhr eingegrenzt werden.

Im Bereich der Ortsgemeinde Roxheim wurde der Polizei Bad Kreuznach am Abend des 12.11.2025 ein weiterer Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße "In den zwölf Morgen" auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die Täterschaft angegangen und hierbei Schmuck entwendet. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 09.11.2025, 16:15 - 19:50 Uhr eingegrenzt werden.

Ebenso am Abend des 12.11.2025 wurde gegen 19:30 Uhr der Polizei Bad Kreuznach ein weiterer Wohnungseinbruch in der Ortsgemeinde Gutenberg durch einen Tatzeugin gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst an einer rückwärtig gelegenen Terrassentür und einem Fenster an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Rosengarten". Anschließend zertrümmerten sie eine Fensterscheibe, um in das Anwesen zu gelangen. In dem Objekt wurde in der Folge ein Raum nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen zum möglichen Diebesgut vor. Direkt eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen nach zwei flüchtigen männlichen Tatverdächtigen mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, der Kriminalinspektion Bad Kreuznach, der Diensthundestaffel, sowie unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers, führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Wohnungseinbrüchen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell