PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach, Roxheim und Gutenberg

Raum Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein versuchter Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einer Haustür, sowie an einem Fenster und einer Terrassentür mit dem Ziel in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ledderhoser Weg" einzudringen. Zudem wurde versucht ein Fensterglas zu zertrümmern, um auf diesem Weg in das Gebäude zu gelangen. Die angegangenen Türen und Fenster hielten den Gewalteinwirkungen stand, so dass es zu keiner Entwendung von Diebesgut kam. Die Tatzeit kann aufgrund von Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 12.11.2025, 16:45 - 22:05 Uhr eingegrenzt werden.

Im Bereich der Ortsgemeinde Roxheim wurde der Polizei Bad Kreuznach am Abend des 12.11.2025 ein weiterer Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße "In den zwölf Morgen" auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die Täterschaft angegangen und hierbei Schmuck entwendet. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 09.11.2025, 16:15 - 19:50 Uhr eingegrenzt werden.

Ebenso am Abend des 12.11.2025 wurde gegen 19:30 Uhr der Polizei Bad Kreuznach ein weiterer Wohnungseinbruch in der Ortsgemeinde Gutenberg durch einen Tatzeugin gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst an einer rückwärtig gelegenen Terrassentür und einem Fenster an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Rosengarten". Anschließend zertrümmerten sie eine Fensterscheibe, um in das Anwesen zu gelangen. In dem Objekt wurde in der Folge ein Raum nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen zum möglichen Diebesgut vor. Direkt eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen nach zwei flüchtigen männlichen Tatverdächtigen mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, der Kriminalinspektion Bad Kreuznach, der Diensthundestaffel, sowie unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers, führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Wohnungseinbrüchen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:37

    POL-PDKH: Brand in der Gaststätte Holzwurm

    Bad Kreuznach (ots) - Am 10.11.2025, gegen 02:40 Uhr, teilt ein Zeuge mit, dass es in der Gaststätte Holzwurm in Bad Kreuznach brennt. Die Flammen im Thekenbereich können durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Tatortarbeit am gleichen Tag ergab, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:35

    POL-PDKH: Explosion/Brand in einem Mehrfamilienhaus am 08.11.2025

    Bad Kreuznach OT Bosenheim (ots) - Am 08.11.2025, gegen 23:31 Uhr, wurden von mehreren Anwohnern eine Explosion im Bad Kreuznacher Ortsteil Bosenheim gemeldet. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass man Flammen in dem Wohnhaus sehe. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoß in der Hackenheimer Straße entstanden ist und es in dieser Wohnung auch zu einer Explosion ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 06:36

    POL-PDKH: Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach und Hargesheim

    Raum Bad Kreuznach (ots) - Am Freitagabend, 07.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach, Ortsteil Winzenheim, gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in Straße "Sonnenberg" auf. Im Gebäude durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut und entwendeten Schmuck, sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren