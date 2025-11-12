PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Explosion/Brand in einem Mehrfamilienhaus am 08.11.2025

Bad Kreuznach OT Bosenheim (ots)

Am 08.11.2025, gegen 23:31 Uhr, wurden von mehreren Anwohnern eine Explosion im Bad Kreuznacher Ortsteil Bosenheim gemeldet. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass man Flammen in dem Wohnhaus sehe. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoß in der Hackenheimer Straße entstanden ist und es in dieser Wohnung auch zu einer Explosion gekommen sein muss. Der geschädigte 31 jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde hierdurch schwerstverletzt und befindet sich in einer Spezialklinik. Er kann derzeit keine Angaben zu den Umständen des Brandes machen. Zwei weitere Hausbewohner wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ursache sind objektiv derzeit keine Angaben möglich, da das Gebäude einsturzgefährdet ist und derzeit durch Fachleute geprüft wird, ob und wie gegebenenfalls eine gefahrfreie Ursachenermittlung erfolgen kann. Angaben zum Sachschaden sind derzeit nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

