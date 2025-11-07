PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht

Laubenheim an der Nahe (ots)

Am frühen Montagmorgen, den 04.11.2025 um 08:24 Uhr, wird der Kriminalpolizei Bad Kreuznach der Diebstahl eines schwarzen Audi Q5 aus der Ortsgemeinde Laubenheim an der Nahe gemeldet. In der Nacht vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter den PKW, der vor dem Wohnanwesen der Geschädigten im Schmetterlingsweg geparkt worden war. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von ca. 30.000EUR. Der drei Jahre alte Wagen ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, welches die Täterschaft mittels Einsatzes von technischen Geräten überwand.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu folgenden Umgang mit Kraftfahrzeugen und dazugehörigen Keyless-Go-Schlüsseln:

   - Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am 
     Straßenrand oder in ungesicherten Carports.
   - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     nehmen Sie diese auch in Betrieb.
   - Legen Sie den Keyless-Go-Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- 
     oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch 
     geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen, Aufbewahrung in 
     sogenannten "Safeboxes") abzuschirmen.
   - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel.
     So können die Diebe das Funksignal des Schlüssels nicht über 
     längere Strecken übertragen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der Nacht vom 03.11. auf den 04.11.2025 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schmetterlingsweges in Laubenheim an der Nahe oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 8811-0 richten.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:36

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Norheim

    Norheim (ots) - Am Mittwochabend, 05.11.2025 wird der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Norheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kreuznach Straße ein. Im Objekt wurde ein Raum nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Es kam hierbei zur Entwendung von Schmuck und verschiedenen Messern. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:10

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Pfaffen-Schwabenheim

    Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Am Montagabend, 03.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Weihergarten" in Pfaffen-Schwabenheim eine Kellertür auf und gelangen über den Keller in die Wohnräumlichkeiten des Anwesens. Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:07

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Weiler bei Bingen

    Weiler bei Bingen (ots) - Am Montag, 03.11.2025 wurde der Polizei Bingen ein Einbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Heerberg" auf. Im Objekt wurden daraufhin mehrere Räume angegangen. Unter anderem kam es hierbei zu zwei gewaltsamen Tresoröffnungen. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände, sowie diversen Münzen. Der Gesamtschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren