PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Norheim

Norheim (ots)

Am Mittwochabend, 05.11.2025 wird der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Norheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kreuznach Straße ein. Im Objekt wurde ein Raum nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Es kam hierbei zur Entwendung von Schmuck und verschiedenen Messern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 05.11.2025, 14:30 - 20:30 Uhr eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 07:10

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Pfaffen-Schwabenheim

    Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Am Montagabend, 03.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Weihergarten" in Pfaffen-Schwabenheim eine Kellertür auf und gelangen über den Keller in die Wohnräumlichkeiten des Anwesens. Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:07

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Weiler bei Bingen

    Weiler bei Bingen (ots) - Am Montag, 03.11.2025 wurde der Polizei Bingen ein Einbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Heerberg" auf. Im Objekt wurden daraufhin mehrere Räume angegangen. Unter anderem kam es hierbei zu zwei gewaltsamen Tresoröffnungen. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände, sowie diversen Münzen. Der Gesamtschaden ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 20:48

    POL-PDKH: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 03.11.2025, gegen 17.55 Uhr befuhr eine 80-jährige PKW-Fahrerin die L235 aus Richtung Niederhausen kommend in Fahrtrichtung Oberhausen/Nahe. Beim Passieren der Brücke stieß die PKW-Fahrerin gegen eine Brückenbegrenzung und überschlug sich in der Folge. Die Frau konnte sich selbst aus dem PKW befreien. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren