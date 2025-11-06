Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Weiler bei Bingen

Weiler bei Bingen (ots)

Am Montag, 03.11.2025 wurde der Polizei Bingen ein Einbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Heerberg" auf. Im Objekt wurden daraufhin mehrere Räume angegangen. Unter anderem kam es hierbei zu zwei gewaltsamen Tresoröffnungen. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände, sowie diversen Münzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 03.11.2025, 16:30 - 19:00 Uhr eingegrenzt werden. In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

