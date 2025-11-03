Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW
Bad Kreuznach (ots)
Am Montag, 03.11.2025, gegen 17.55 Uhr befuhr eine 80-jährige PKW-Fahrerin die L235 aus Richtung Niederhausen kommend in Fahrtrichtung Oberhausen/Nahe. Beim Passieren der Brücke stieß die PKW-Fahrerin gegen eine Brückenbegrenzung und überschlug sich in der Folge. Die Frau konnte sich selbst aus dem PKW befreien. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000,-EUR; ein Steinvorsprung an der historischen Brücke wurde durch Unfall ebenfalls beschädigt.
