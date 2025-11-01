PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKH: Halloween-Nacht sorgt für zahlreiche Einsätze der Polizei Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Eine ereignisreiche Halloween-Nacht beschäftigte die Polizei Bad Kreuznach bis in die frühen Morgenstunden. Bereits am frühen Abend kam es zu mehreren Ruhestörungen, vor allem durch Jugendliche, die mit Böllern hantierten. Glücklicherweise wurden dabei weder Personen verletzt, noch Sachschäden verursacht.

Im weiteren Verlauf der Nacht verzeichnete die Polizei insgesamt neun Körperverletzungsdelikte, darunter mehrere gefährliche Körperverletzungen. Darüber hinaus wurden ein Sittlichkeitsdelikt, eine Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten, eine Festnahme auf Grund einer bestehenden Fahndung, sowie ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss registriert. Neben diesen größeren Vorfällen kam es zu weiteren kleineren Einsätzen, die zum alltäglichen Polizeigeschehen gehören.

Da die kommunale Ordnungsbehörde nicht im Dienst war, wurden hiesiger Polizeidienststelle mehrere Ruhestörungen gemeldet. Auf Grund der hohen Einsatzbelastung konnten diese Einsätze durch die Polizei nicht sofort bearbeitet werden. Einige Anrufer reagierten darauf verärgert und äußerten ihr Unverständnis am Telefon. Auch der Hinweis, dass es zu diesem Zeitpunkt dringlichere Einsätze gab, beruhigte die Beschwerdeführer nicht.

Aufgrund der Vielzahl an Einsätzen und der hohen Zahl beteiligter Personen bei einzelnen Auseinandersetzungen wurde die Polizei Bad Kreuznach durch angrenzende Dienststellen unterstützt. Trotz der enormen Belastung verlief die Halloween-Nacht ohne gravierende Verletzungen oder größere Sachschäden.

Die Polizei Bad Kreuznach bedankt sich bei allen Einsatzkräften für ihren engagierten Dienst und appelliert an die Bevölkerung, insbesondere an Jugendliche, künftig rücksichtsvoller zu feiern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

  • 30.10.2025 – 20:40

    POL-PDKH: Aufmerksamer Zeuge meldet volltrunkenen Fahrzeugführer

    Volxheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag meldete gegen 17:00 Uhr ein aufmerksamer Zeuge, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann auf dem Kuhberg in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren sei. Der Fahrzeugführer eines weißen Opel Astras fiel anschließend durch mehrfaches Schlangenlinien fahren auf. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das beschriebene ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:30

    POL-PDKH: Wohnungseinbruchdiebstahl in Waldalgesheim

    Waldalgesheim (ots) - Am Sonntagmorgen, den 26.10.2025 wurde der Polizeiinspektion Bingen ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Waldalgesheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße "Untere Amalienhöhe" auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die Täterschaft durchsucht und hierbei Bargeld und ...

    mehr
