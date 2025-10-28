PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ausparkender PKW erfasst vorbeilaufende Fußgängerin auf dem Parkplatz des Media-Markts in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagvormittag (28.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr auf dem Parkplatz des Media Markts in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin, dessen genauer Hergang bislang unklar ist.

Nach bisherigen Ermittlungen parkte ein 66-jähriger Fahrer eines weißen Honda CR-V rückwärts aus einer Parklücke aus. Währenddessen querte eine 37-jährige Fußgängerin hinter dem Fahrzeug die Fahrgasse. Nach ihren Angaben kam es hierbei zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw, infolgedessen sie stürzte. Der 66-Jährige hingegen gab an, keine Berührung wahrgenommen zu haben.

Die Fußgängerin machte im Anschluss Schmerzen am Oberschenkel geltend und wurde zur weiteren Untersuchung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist bislang nicht eindeutig geklärt.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer hat den Vorfall am Dienstag, den 28. Oktober 2025, gegen 10:50 Uhr auf dem Parkplatz des Media Markts in Bad Kreuznach beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 / 8811-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 19:15

    POL-PDKH: Schwerpunktkontrolle "Tuning" - zahlreiche Verstöße festgestellt

    Bad Kreuznach (ots) - Am 21.10.2025 wurden unter der Leitung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuning" durchgeführt. Hierbei unterstützten auch zahlreiche Kräfte benachbarter Dienststelle bei der Schwerpunktkontrolle. Die Maßnahmen fanden an zwei Kontrollörtlichkeiten im ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:13

    POL-PDKH: Überwachung Einbahnstraßenregelung Pfalzsprung

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025 wurden mehrere Kontrollen im Bereich des Pfalzsprungs durchgeführt. Dort ist derzeit, aufgrund einer Baustelle in der Alzeyer Straße, eine temporäre Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Es wurden insgesamt 29 Verkehrsteilnehmer wegen dieses Verstoßes kontrolliert und sanktioniert. Des Weiteren fiel vormittags eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren