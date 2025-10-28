Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ausparkender PKW erfasst vorbeilaufende Fußgängerin auf dem Parkplatz des Media-Markts in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagvormittag (28.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr auf dem Parkplatz des Media Markts in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin, dessen genauer Hergang bislang unklar ist.

Nach bisherigen Ermittlungen parkte ein 66-jähriger Fahrer eines weißen Honda CR-V rückwärts aus einer Parklücke aus. Währenddessen querte eine 37-jährige Fußgängerin hinter dem Fahrzeug die Fahrgasse. Nach ihren Angaben kam es hierbei zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw, infolgedessen sie stürzte. Der 66-Jährige hingegen gab an, keine Berührung wahrgenommen zu haben.

Die Fußgängerin machte im Anschluss Schmerzen am Oberschenkel geltend und wurde zur weiteren Untersuchung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist bislang nicht eindeutig geklärt.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer hat den Vorfall am Dienstag, den 28. Oktober 2025, gegen 10:50 Uhr auf dem Parkplatz des Media Markts in Bad Kreuznach beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 / 8811-0 entgegen.

