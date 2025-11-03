Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kanu auf Nahe gekentert

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 15.35 Uhr geht ein Notruf über ein gekentertes Kanu, welches mit mehreren Personen besetzt gewesen sein soll, in der Nahe auf Höhe des Quellenhofs bei der Führungszentrale ein. Vor Ort wird durch die Streife und die Feuerwehr festgestellt, dass ein Kanu, besetzt mit 5 Jugendlichen, bei einem Wendemanöver im Bereich des Quellenhof gekentert war. Die Jugendlichen können sich auf den dortigen Steinen und querliegenden Ästen festhalten. Da die Strömung in diesem Bereich derzeit sehr stark ist, werden die 5 Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren von einem Rettungshubschrauber einzeln mittels Seilwinde geborgen. Neben dem Schrecken können bei den Jugendlichen glücklicherweise nur leichte Unterkühlungen festgestellt werden. Die Kanutour war Teil vom Sportunterricht einer Bad Kreuznacher Schule.

