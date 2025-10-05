LPI-G: Einbruch in Versorgungscontainer des Lusaner SC
Gera (ots)
In der Nacht vom 03.10. bis 04.10.2025, gegen 08:10 Uhr, ist ein unbekannter Täter auf das Gelände des Lusaner SC eingedrungen. Er begab sich zum Sportplatz-Ausschank, beschädigte die heruntergelassenen Rollläden und eine Fensterscheibe, drang darüber in das Objekt ein und konsumierte 4 Flaschen Bier im Wert von ca. 4,- Euro. Der aktuelle Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Vor Ort konnten Blutspuren des Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei ermittelt aktuell wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.
