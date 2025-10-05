Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand am Sportplatz Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium

Gera (ots)

Vom Donnerstag, den 02.10., ab 18:30 Uhr bis Freitagmorgen, den 03.10. haben unbekannte Täter oder ein unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise einen Brand verursacht. Es brande ein Kassenhäuschen des Sportplatzes am Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium komplett ab. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht genau definierbar. Aktuell wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

Es werden Augenzeugen gesucht, welche Beobachtungen zur oben genannten Tatzeit im Bereich des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium machen konnten. Hinweise bitte an die Polizei Gera unter 0365 / 829 - 1125 od. -1124 mit der Bezugsnummer: 0258151/2025.

