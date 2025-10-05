LPI-G: Alkoholisiert am Steuer

Großebersdorf (ots) - Am Freitag, den 03.10.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Verkehrsunfall auf der B175 zwischen Großebersdorf und Frießnitz mitgeteilt. Ein 63-Jähriger PKW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Verkehrsschild kollidiert, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein ...

