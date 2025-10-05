PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Steuer

Seelingstädt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Greiz kontrollierten am Samstag, den 04.10.2025, einen PKW-Fahrer in der Ronneburger Straße in Seelingstädt. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Gegen den 47-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 05.10.2025 – 07:36

    LPI-G: Betrunkener Autofahrer verunfallt

    Großebersdorf (ots) - Am Freitag, den 03.10.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Verkehrsunfall auf der B175 zwischen Großebersdorf und Frießnitz mitgeteilt. Ein 63-Jähriger PKW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Verkehrsschild kollidiert, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:32

    LPI-G: Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten

    Greiz (ots) - Am Donnerstag, dem 02.10.2025 befragten Polizeibeamte einen Autofahrer im Greizer Grübitzweg, da in diesem Bereich die Suche nach einer vermissten Person stattfand. Im Rahmen des Gespräches konnte durch die Beamten starker Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,49 Promille. Folglich wurde dem 50 Jahre alten Deutschen ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:29

    LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

    Greiz (ots) - Am Donnerstag, dem 02.10.2025 gegen 19:30 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz den Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle, da dieser keine Beleuchtung am Fahrzeug angebracht hatte und so die Adelheidstraße befuhr. Als die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen durchführten, ergab dieser einen Wert von 1,72 Promille. In der Folge wurde mit dem Radfahrer eine Blutentnahme ...

    mehr
