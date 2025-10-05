LPI-G: Alkoholisiert am Steuer
Seelingstädt (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Greiz kontrollierten am Samstag, den 04.10.2025, einen PKW-Fahrer in der Ronneburger Straße in Seelingstädt. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Gegen den 47-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. <PS>
