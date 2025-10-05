PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Autofahrer verunfallt

Großebersdorf (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Verkehrsunfall auf der B175 zwischen Großebersdorf und Frießnitz mitgeteilt. Ein 63-Jähriger PKW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Verkehrsschild kollidiert, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,15 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

