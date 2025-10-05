Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten

Greiz (ots)

Am Donnerstag, dem 02.10.2025 befragten Polizeibeamte einen Autofahrer im Greizer Grübitzweg, da in diesem Bereich die Suche nach einer vermissten Person stattfand. Im Rahmen des Gespräches konnte durch die Beamten starker Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,49 Promille. Folglich wurde dem 50 Jahre alten Deutschen eröffnet, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wird. Als er sich dann zusammen mit den Polizisten zur Blutentnahme begeben sollte, begann er, die Beamten fortwährend zu beleidigen und teils zu bedrohen. Dementsprechend erwarten den Fahrzeugführer nun zusätzlich Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. <PS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell