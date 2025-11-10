Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Altstadt von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Mannheimer Straße (ots)

Gegen 02:45 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Altstadt von Bad Kreuznach aufmerksam. Zuvor soll es auch eine deutlich sichtbare Entzündung in dem Gebäude gegeben haben. Durch die zeitnah eingetroffene Feuerwehr konnte das mutmaßlich im Bereich der Theke entstandene Feuer gelöscht werden.

Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell