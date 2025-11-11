PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKH: Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach und Hargesheim

Raum Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagabend, 07.11.2025 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach, Ortsteil Winzenheim, gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in Straße "Sonnenberg" auf. Im Gebäude durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut und entwendeten Schmuck, sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Tat fand im Zeitraum vom 07.11.2025, 17:00 - 19:00 Uhr statt.

Im Bereich der Ortsgemeinde Hargesheim wurde der Polizei Bad Kreuznach am Abend des 09.11.2025 ein weiterer Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Sonnenberg" auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die Täterschaft angegangen und hierbei Kleidung, Schmuck und Bargeld entwendet. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 09.11.2025, 17:30 - 18:30 Uhr eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

