Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand in der Gaststätte Holzwurm

Bad Kreuznach (ots)

Am 10.11.2025, gegen 02:40 Uhr, teilt ein Zeuge mit, dass es in der Gaststätte Holzwurm in Bad Kreuznach brennt. Die Flammen im Thekenbereich können durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Tatortarbeit am gleichen Tag ergab, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden. Es entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Sollte jemand im Zeitraum Montag, den 10.11.2025, zwischen 00:30 Uhr und 02:40 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gaststätte Holzwurm in der Fußgängerzone oder im Bereich Eiermarkt festgestellt haben, bittet die Kriminalpolizei Bad Kreuznach darum, sich unter der Rufnummer 0671 / 8811 - 0 zu melden. Auch darüber hinaus gehende Hinweise können unter der angegebene Rufnummer mitgeteilt werden.

