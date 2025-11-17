Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Spabrücken

Spabrücken (ots)

Am Morgen des 14.11.2025 ging bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach die Meldung über einen Wohnungseinbruch in der Gemeinde Spabrücken ein. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 13. auf den 14.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Huberstraße ein. Im Zeitraum zwischen 01:30 bis 03:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher unberechtigt Zutritt zu der Wohnung und erbeuteten zwei hochwertige Mountainbikes. Zum Abtransport der gestohlenen Gegenstände dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Ortsbereich Spabrücken aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 88110 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell