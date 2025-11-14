PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand durch 32 Jahre alten Mann in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach - Polizeibeamter der PI Bad Kreuznach leicht verletzt

Bad Kreuznach - Mannheimer Straße (ots)

Am frühen Nachmittag des 14.11.2025 kam es durch einen 32 Jahre alten Mann aus der VG Langenlonsheim-Stromberg in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach (Mannheimer Straße) zu einem öffentlichkeitswirksamen Widerstand gegen mehrere Polizeibeamte der PI Bad Kreuznach. Dem zuvor gegenüber Passanten durch sein aggressives Verhalten auffällig gewordenen Mann sollten aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens Handfesseln angelegt werden. Im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung spuckte, schlug und trat der Mann um sich und traf einen 23 Jahre alten Polizeibeamten der PI Bad Kreuznach am Knie. Dieser verblieb glücklicherweise dienstfähig. Der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehende Aggressor wurde zunächst hiesiger Dienststelle und im Anschluss einer psychischen Fachklinik zugeführt. Das Einsatzgeschehen wurde von mehreren Schaulustigen mittels Smartphone gefilmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

