Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrskontrolle zu Thematik Ablenkung im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots)

Am 20.11.2025 richteten Kräfte der Polizei Bad Kreuznach auf dem Mitfahrerparkplatz an der B41 bei Bad Kreuznach eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt "Ablenkung durch Handynutzung am Steuer" ein. Ziel der Maßnahme war es, die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer auf die damit einhergehende Gefahr im Straßenverkehr zu lenken und Verstöße konsequent zu ahnden.

Im Verlauf der Kontrolle wurden in kürzester Zeit vier Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt unerlaubt nutzten. Gegen alle Betroffenen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt eine erhebliche Unfallgefahr darstellt. Bereits ein kurzer Blick auf das Display kann ausreichen, um kritische Verkehrssituationen zu übersehen.

Daher der Appell: Lassen Sie Ihr Mobiltelefon und andere elektronische Geräte (zur Kommunikation, Information und Organisation) während der Fahrt außer Acht. Konzentrieren Sie sich auf den Straßenverkehr - zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell